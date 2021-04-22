شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: خماسية الزمالك الأكبر قي قمة الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريق 2006، على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في بطولة الجمهورية للناشئين .

وأكد يحيي أن الفوز بخماسية هو الأكبر في لقاءات الديربي بين الزمالك والأهلي في مرحلة الناشئين منذ فترة طويلة، مضيفا أن هذة النتيجة مستحقة بعد أداء متميز طوال أحداث المباراة ، من خلال سيطرة شبه كاملة من الزمالك على مجرياتها .

وشدد رئيس قطاعات الكرة على أن الهدف القادم هو مواصلة هذا الفريق تحقيق نتائج مميزة والعودة للمسار الصحيح للمنافسة على البطولة، مشيرا إلى أن فريق 2006 به عناصر متميزة ويوجد به الكثير من اللاعبين في منتخب مصر لهذه المواليد ، وهذا بالتأكيد نجاح لقطاع الناشئين بالنادي ، كذلك معظم هذة العناصر ستتواجد مع الفريق الأول في المستقبل القريب .