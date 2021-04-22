شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يجمد مستحقات اللاعبين بعد الخسارة من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادى الاهلى تجميد مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة التى تلقاها من سموحة 2-1 أمس.

وربطت إدارة الاهلي، الافراج عن المستحقات بالفوز فى المباراة المقبلة أمام انبى المقررة السبت، وإنتقدت لجنة التخطيط طريقة وأداء اللاعبين خلال شوطى المباراة ، كما انتقدت تمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى باشراك محمد الشناوى حارس الفريق فى اللقاء ، خصوصا أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا وكان يحصل على مضادات حيوية الأيام الماضية.

ووجهت ادارة النادي الاهلي اللوم إلى المدير الفنى لأنه تعجل في الدفع بالحارس الدولي، فيما إستقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى على إستبعاد اليو ديانج من مباراة انبى المقررة غدا السبت بالدورى وذلك بعد الاصابة العضلية التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركتة فى مباراة سموحة، ويخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على درجة الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان ديانج قد خرج مصابًا في الشوط الثاني من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفني للنادي الاهلي استبداله تجنبًا لتفاقم إصابته وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.