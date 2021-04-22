شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الإنتاج الحربي .. شراسة هجومية للأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحد أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الموسم الجاري، حيث سجل لاعبو الفريق 24 هدفا، كثاني أقوى هجوم بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الأول الأهلي برصيد 26 هدفا.

ويعتلي يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك صدارة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف، كما يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وهدف عن عمر كمال مهاجم المصري البورسعيدي وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

ويحتل المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الفريق برصيد 5 أهداف.

فيما يمتلك إمام عاشور في رصيده 4 أهداف في مسابقة الدوري، ويليه التونسي فرجاني ساسي هدفين، كما سجل مصطفى محمد المعار لنادي جالطا سراي هدفين قبل احترافه، ولكل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" هدف، وهناك هدف يُضاف لحسابات الزمالك في مباراة المقاولون العرب عن طريق النيران الصديقة بتسجيل خالد الحسيني مدافع المقاولون هدفا في نفسه.