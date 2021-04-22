شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام ترجح كفة الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق إلى استعادة الانتصارات مرة أخرى في ظل صراع الحفاظ على صدارة المسابقة المحلية، حيث يتربع الفريق على القمة برصيد 33 نقطة، ويستهدف حصد الثلاث نقاط لتعزيز الصدارة.

وخاض الزمالك 15 مباراة في مسابقة الدوري للموسم الجاري، نجح في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر الفريق مباراتين.

وسجل أصحاب الرداء الأبيض 24 هدفا خلال المواجهات السابقة، بينما سكنت شباكه 8 أهداف.

بينما يخوض الإنتاج الحربي المباراة على أمل تحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير بترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة من فوزين وست تعادلات، وتعرض للخسارة في 9 مباريات.

وسجل فريق الإنتاج الحربي 13 هدفا في 17 لقاء، بينما سكنت شباكه 30 هدفا كأكثر الفرق التي اهتزت شباكها في المسابقة المحلية.