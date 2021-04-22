شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإنتاج الحربي .. تعرف على التشكيل الأقرب للمارد الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن عودة الثقة والانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، اختبارا صعبا، امام نظيره الإنتاج الحربى، اليوم الخميس، المقرر التاسعة والنصف على استاد السلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري العام.

يدخل الزمالك المباراة متصدرا لجدول الترتيب، برصيد 33 نقطة، بينما يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة، في المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع ان يخوض باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

فى الدفاع، حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى

فى الوسط، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى

مهاجم وحيد سيف الدين الجزيرى

وكان كارتيرون قد اعلن قائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها شيكابالا وحازم إمام وأوباما.

وجاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.