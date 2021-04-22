شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة تسخر من نجم دفاع الأهلي «لا سلطان في حضرة الملك» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا قاتلًا على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف سموحة محمود حليمو في الدقيقة 11، وتعادل حسين الشحات لفريق الأهلي في الدقيقة 33، قبل أن يخطف حسام حسن هداف سموحة الفوز لفريقه في الوقت القاتل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمهاجم الفريق حسام حسن لحظة تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة وفي خلفية الصورة مدافع الأهلي بدر بانون والذي تلقبه جماهير الأهلي بـ "السلطان" ساقطا على الأرض، تحت تعليق: "لا سلطــان في حضرة الملك حســـام".

وقال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الفوز على الأهلي أو حتى التعادل معه يكون تاريخيًا، خاصة أنه بطل أفريقيا وثالث العالم، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة تاريخية.

وأضاف فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية، أن أي فريق يواجه الأهلي يستبعد نقاط المباراة من حساباته، إلا أن سموحة كلل مجهوده بالفوز على الأهلي، موضحًا أن حسام حسن مهاجم عبقري، وأثبت أنه أفضل مهاجم في مصر بالهدف الذي أحرزه في الشناوي، الذي يعد أفضل حارس مرمى بأفريقيا والمرشح للعب في أكبر دوريات العالم.

وتابع رئيس نادي سموحة أن فريقه استغل الفرصة ونجح في الفوز على الأهلي، ويمتلك لاعبين مميزين ومدربا على أعلى مستوى، موضحًا أن هذه المباراة هي الأخيرة لحسام حسن والترهوني قبل الانضمام إلى الأهلي الليبي، مضيفًا: « ربنا أراد أن يثبت كلامي اللي دايمًا بقوله إن حسام حسن أفضل مهاجم في مصر، وهدفه كان رائعا، وأمتلك عرضا سعوديا على لبيعه بـ4 ملايين دولار ».

واختتم تصريحاته بأن فوزه على الأهلي بمثابة تتويج بلقب الدوري الذي كان قاب قوسين أو أدنى للتتويج باللقب منذ سنوات ماضية.