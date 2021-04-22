شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يطالب وكيله بالبحث عن عرض خليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وكيله حازم فتوح، بالبحث عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وعلمت «المصري اليوم»، أن أوباما يرفض الاستمرار مع الزمالك بعد الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الماضية من جماهير القلعة البيضاء بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، ولكن وضع شرط في العقد بالموافقة على رحيله حال تلقيه عرض احتراف مناسب.