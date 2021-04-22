شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب مهاجم أفريقي سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، ضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني لفريق الإسماعيلي طلب التعاقد مع مهاجم أفريقي، حيث سيضع قائمة من المهاجمين خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع لاعب منهم في الميركاتو الصيفي.

ويضم الإسماعيلي في هجومه كل من التونسي فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب وآري بابل الذي يواجه انتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه من انضمامه لصفوف الدراويش في بداية الموسم الحالي.