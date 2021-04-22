شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي ينقذ «عواد» من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي محمد عواد، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرض من نادي الاتفاق السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن عواد يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فنرة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يحظي عواد بفرصة المشاركة مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق على الثنائي محمد أبوجبل ومحمود جنش بشكل مستمر.

وكان كارتيرون قد استبعد عواد من قائمة الفريق التي تواجه الانتاج الحربي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الممتاز.