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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقاضى مصر المقاصة بسبب مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي النصر اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الفترة الحالية ضد نادي مصر للمقاصة بسبب نسبة إعادة الانتقال لمروان حمدي المنتقل لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .
وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي ، خاطبنا نادي مصر المقاصة عدة مرات وتواصلنا مع مسئولي النادي أكثر من مرة من أجل تفعيل بند نسبة إعادة البيع في العقد الموقع بين النصر والمقاصة عند انتقال مروان حمدي بحصول النصر على نسبة 10% من اعادة انتقال اللاعب لأي نادي أخر .
وأضاف أحمد الأحمر ، خاطبنا المقاصة بثلاث خطابات في 1 فبراير وفي 22 فبراير وفي 1 ابريل وذلك في ظل العلاقات الطيبة ولكن فوجئنا بعدم الرد وحصلنا على أكثر من وعد بالتنفيذ ولم يحدث تحرك من جانب مسئولي المقاصة .
وأكد عضو مجلس إدارة نادي النصر أن ناديه سيتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في التعاقد الموقع بين النصر والمقاصة وسنتقدم بشكوى لاتحاد كرة القدم لحفظ حقوق نادي النصر حيث كنا نأمل حل الأمر وديا بدون اللجوء للاجراءات القانونية .