شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقاضى مصر المقاصة بسبب مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي النصر اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الفترة الحالية ضد نادي مصر للمقاصة بسبب نسبة إعادة الانتقال لمروان حمدي المنتقل لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .



وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي ، خاطبنا نادي مصر المقاصة عدة مرات وتواصلنا مع مسئولي النادي أكثر من مرة من أجل تفعيل بند نسبة إعادة البيع في العقد الموقع بين النصر والمقاصة عند انتقال مروان حمدي بحصول النصر على نسبة 10‎%‎ من اعادة انتقال اللاعب لأي نادي أخر .



وأضاف أحمد الأحمر ، خاطبنا المقاصة بثلاث خطابات في 1 فبراير وفي 22 فبراير وفي 1 ابريل وذلك في ظل العلاقات الطيبة ولكن فوجئنا بعدم الرد وحصلنا على أكثر من وعد بالتنفيذ ولم يحدث تحرك من جانب مسئولي المقاصة .



وأكد عضو مجلس إدارة نادي النصر أن ناديه سيتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في التعاقد الموقع بين النصر والمقاصة وسنتقدم بشكوى لاتحاد كرة القدم لحفظ حقوق نادي النصر حيث كنا نأمل حل الأمر وديا بدون اللجوء للاجراءات القانونية .