بطولة فرنسا: نقاط ثمينة بين ليل وليون في الأمتار الأخيرة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

تشهد المرحلة الرابعة والثلاثون من الدوري الفرنسي لكرة القدم معركة طاحنة الأحد بين ليون وليل، وهما بين أربعة أندية منافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة.



ودخلت أندية القمة في السباق الأخير نحو اللقب المتوج به ​باريس سان جيرمان​ سبع مرات في آخر ثمانية مواسم.

ويحتل ليل صدارة الترتيب (70 نقطة)، بفارق نقطة عن سان جيرمان، نقطتين عن ​موناكو​ وثلاث عن ليون الرابع، قبل خمس مراحل على الختام، علما ان البطل ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى ​دوري أبطال أوروبا​، فيما يخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث.

وتنتظر ليون، حامل اللقب بين 2002 و2008، مواجهتان قويتان، فبعد استقبال ليل الأحد، يحل على موناكو في الإمارة الجنوبية.

وفيما يعوّل ليل على دفاعه الأقوى في الدوري (20 هدفا في 34 مباراة)، يتفوّق ليون بهجومه (65 مقابل 54).

- سان جيرمان وموناكو للضغط -

وقبل مواجهة القمة، يأمل سان جيرمان وموناكو في وضع ضغوط إضافية على ليل، عندما يحل الأول على متز السبت والثاني على انجيه الاحد.

ويحارب سان جيرمان على اكثر من جبهة، اذ تنتظره مواجهة مفصلية الاربعاء المقبل مع مانشستر سيتي الإنكليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الذي بلغه للموسم الثاني تواليا، بعد خسارة النسخة الأخيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

كما تأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي الكأس باكتساحه أنجيه 5-صر، فيما تخطى موناكو ليون القوي 2-صفر.

في المقابل، يبحث موناكو عن مواصلة سلسلته الجيدة وتحقيق فوزه الخامس تواليا.

وفي صراعه للتأهل القاري، يحل ​مارسيليا​ السادس على ريمس الحادي عشر الجمعة في افتتاح المرحلة.

كما يطمح رين الذي مرّ بفترة سيئة مطلع دور الاياب قبل ان يحقق اربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، إلى تضييق الخناق على مرسيليا المتفوق عليه بنقطة فقط، عندما يستقبل ديجون متذيل الترتيب والذي قد يعلن هبوطه رسميا هذا الاسبوع.