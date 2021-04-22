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فرنسا تواجه الويلز وبلجيكا وديا قبل اليورو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ​المنتخب الفرنسي​ حامل لقب كأس العالم سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب ​الويلز​ و​بلجيكا​ في شهر حزيران المقبل وذلك استعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا.

وستبدأ فرنسا مسيرتها في البطولة الأوروبية في مواجهة منتخب ألمانيا في ميونيخ في 15 يونيو/حزيران ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي هنغاريا والبرتغال حاملة اللقب في العام 2016 على حساب الديوك.

وكانت بطولة كأس أمم أوروبا 2020 قد أوجلت من العام 2020 إلى العام 2021 بسبب جائحة .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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