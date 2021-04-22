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بيرهوف: لم نتحدث مع فليك بعد بشأن تدريب المنتخب الألماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

كشف مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف أنه لم يتم الاتصال بمدرب ​بايرن ميونيخ​ هاينز ​فليك​ بعد بشأن تولي مسؤولية المنتخب الألماني، مع استعداد الاتحاد الألماني للتحلي بالصبر عندما يتعلق الأمر بتعيين خليفة يواكيم لوف.

وقال بيرهوف حول الروابط مع فليك: "في هذه الحالة، طالما أن المدرب لديه عقد مستمر، وأنا أفهم أن هذا لا يزال هو الحال مع هاينز فليك وبايرن، لن نفعل ذلك. لن نقترب منه فعليا".

وأضاف بيرهوف أن فليك يحظى بتقدير كبير في الإتحاد الألماني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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