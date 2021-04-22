9 نقاط تفصل الانتر عن السكوديتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

تعادل ​الانتر​ يوم الأربعاء امام سبيزيا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الايطالي، في الوقت الذي خسر فيه ميلان أمام ساسولو 2-1.



ولفت موقع غول الايطالي إلى ان النيراتزوري بات يحتاج إلى ثلاثة انتصارات لتحقيق اللقب بشكل رسمي، حيث يحتاج إلى 9 نقاط من أصل 18 نقطة متاحة، في حال استمر يوفنتوس وميلان وأتالانتا بتحقيق الفوز خلال المراحل المقبلة.

وسيكون هذا اللقب هو الأول للانتر منذ 10 سنوات، بعد أن فاز بلقب كاس ايطاليا عام 2011 أمام باليرمو، كما أنه سيكون أول لقب سكوديتو منذ موسم 2009-2010.