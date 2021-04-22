ليفاندوفسكي: أريد الاستمرار لمدة 5 سنوات على الأقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

أعرب مهاجم ​بايرن ميونيخ​ روبرت ​ليفاندوفسكي​ عن رغبته في الاستمرار في اللعب لمدة 5 سنوات على الأقل.



وقال ليفاندوفسكي: "لم أفكر حقًا فيما سيحدث خلال ثلاث أو أربع سنوات. لكني أريد أن ألعب لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل. ربما لفترة أطول إذا استطعت".

وأضاف: "أنا الآن في ميونيخ، ألعب في أفضل فريق في العالم، أستمتع مع زملائي وأشعر بشعور جيد هنا. أريد أن ألعب كرة القدم على أعلى مستوى لفترة أطول من الوقت. عقدي مع بايرن ميونيخ لا يزال أمامه سنتان، لذلك لا أعتقد أنني بحاجة إلى التفكير في ذلك".