انشيلوتي: ظننت أن دوري السوبر الأوروبي مزحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

كشف مدرب إيفرتون كارلو ​أنشيلوتي​ أنه اعتقد أن ​دوري السوبر الأوروبي​ كان "مزحة" عندما تم الإعلان عنه وأشاد بإيفرتون لكونه ناديًا يهتم بقاعدته الجماهيرية.



وقال أنشيلوتي: "كان رد فعلي الفوري أنهم يمزحون، هذه مزحة! إنها مزحة لأنها لن تحدث. هذا مستحيل. تختلف الثقافة الرياضية في أوروبا عن الرياضات الأميركية. ليس لأننا على حق وهم مخطئون، ولكن لأن ثقافة الناس مختلفة. في الولايات المتحدة الأميركية، الرياضة مختلفة، والرياضة هي الترفيه".

وأضاف: "في أوروبا، نعيش بشغف أكبر. عندما نكبر، نريد أن نهزم جيراننا. لقد نشأنا بشكل مختلف. إنها ليست رياضة في الولايات المتحدة. كرة القدم الآن جزء من العمل التجاري. لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار كليهما".