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انشيلوتي: ظننت أن دوري السوبر الأوروبي مزحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

كشف مدرب إيفرتون كارلو ​أنشيلوتي​ أنه اعتقد أن ​دوري السوبر الأوروبي​ كان "مزحة" عندما تم الإعلان عنه وأشاد بإيفرتون لكونه ناديًا يهتم بقاعدته الجماهيرية.

وقال أنشيلوتي: "كان رد فعلي الفوري أنهم يمزحون، هذه مزحة! إنها مزحة لأنها لن تحدث. هذا مستحيل. تختلف الثقافة في أوروبا عن الرياضات الأميركية. ليس لأننا على حق وهم مخطئون، ولكن لأن ثقافة الناس مختلفة. في الولايات المتحدة الأميركية، مختلفة، والرياضة هي الترفيه".

وأضاف: "في أوروبا، نعيش بشغف أكبر. عندما نكبر، نريد أن نهزم جيراننا. لقد نشأنا بشكل مختلف. إنها ليست في الولايات المتحدة. كرة القدم الآن جزء من العمل التجاري. لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار كليهما".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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