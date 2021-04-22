اتحاد حورة بطلاً للمسابقة الثقافية الرمضانية الخامسة لأندية وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حقق الفريق الثقافي لنادي اتحاد حورة كأس بطولة المسابقة الثقافية الرمضانية الخامسة لأندية وادي حضرموت وحل شباب القطن ثانيا وتعاون العقاد في المركز الثالث .



وشارك في هذه المسابقة التي احتضنتها مديرية ساه في استضافة نادي القادسية ، ونظمتها اللجنة الثقافية والاجتماعية بوادي حضرموت بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة (20) فريقا ثقافيا من أندية وادي حضرموت .

وأشار مدير عام مديرية ساه مبارك الجابري إلى أهمية هذه المنافسات في تنمية المعرفة واكتساب المعلومات وإذكاء روح التنافس بين الشباب في ميدان الثقافة..مبديا استعداد السلطة المحلية للتعاون وتقديم كافة أشكال الدعم لاستضافة مديرية ساه لأي فعاليات مماثلة .

وفي ختام المسابقة قام المدير العام وكبار ضيوف الفعالية بتسليم كأس البطولة لفريق اتحاد حورة والوصيف لفريق شباب القطن وتكريم كافة الفرق المشاركة .