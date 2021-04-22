شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجات السيدات وأصحاب الهمم» بدورة ند الشبا تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- أحمد مصطفى

تنطلق في العاشرة مساء الجمعة، منافسات سباق الدراجات الهوائية للسيدات من الفئة المفتوحة وفئة الهواة المواطنات، بالإضافة إلى فئة أصحاب الهمم وذلك لمسافة 75 كيلومتراً ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 إبريل الجاري، ويبدأ السباق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، ويختتم في نفس المكان، وسيتوجب على المتسابقين التواجد قبل الساعة 9:00 مساء حيث سيتم إغلاق شارع ميدان والطرق المؤدية إلى نقطة البداية بداية من هذا التوقيت حتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

ويسمح في الفئة المفتوحة للسيدات بمشاركة لاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية اللواتي يشاركن في السباقات الرسمية داخل الدولة وخارجها من المواطنات والمقيمات، وفي فئة الهواة يسمح بمشاركة المواطنات فقط ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعبة تنتمي إلى ناد في الدولة أو تمتلك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تفيد بتسجيلها في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي تستخدم فيها اليدان فقط.

فيما تقام السبت منافسات سباق الهواة من المواطنين رجال، كما سيتوجب على جميع المشاركين في السباق تقديم إثبات النتيجة السلبية من فحص كورونا (PCR) وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وعلى خط آخر، تواصلت لليوم الثامن على التوالي منافسات البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية، حيث حجز الثنائي كارينا لوزوفا واليسا بلبيس بطاقة العبور إلى نهائي الفئة البرونزية سيدات بعد تغلبهما على الثنائي حفصة ساني وخديجة ساني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و3-6 و5-7.

وتلتقي لوزوفا وبلبيس في نهائي الفئة البرونزية سيدات مع الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك اللتين تأهلتا على حساب جيسيكا بالما ولولي غيريرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و5-7 و6-4 الثلاثاء الماضي.