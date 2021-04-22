دوري بريطاني بدلاً من السوبر الأوروبي

الشارقة: ضمياء فالح

دفعت التطورات الأخيرة في الكرة العالمية بعد زلزال دوري السوبر الأوروبي، القائمين على الكرة الإنجليزية لمناقشة فكرة الدوري البريطاني بدلاً من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضم عملاقي الكرة الاسكتلندية سلتيك ورينجرز للدوري في خطوة ترضي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي (يويفا) والحكومة أيضاً.

وكشف التقرير عن ترحيب كبير بالمقترح من قبل سلتيك ورينجرز، بطلي الدوري الاسكتلندي هذا الموسم، كي يحصلا على حصة من كيكة البث التلفزيوني ناهيك عن فرصة المنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا، وعلق مصدر: «فكرنا في تطوير وتغيير البريمييرليج منذ أكتوبر بغض النظر عن فكرة السوبر الأوروبي، آن الأوان للانفتاح على سلتيك ورينجرز وهذا منطقي».

الخطوة مرحب بها أيضاً لأنها تأتي وسط دعوات استقلال اسكتلندا. ومشجعو الناديين ربما يسهمون في عرقلة الانفصال، وبالإضافة لإدخال الناديين الإاسكتلنديين للمسابقة البريطانية هناك مقترح بمباريات حاسمة (بلاي أوف) بين الأربعة الكبار نهاية الموسم كما يحدث في دوري الرجبي.