ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة على الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد هدف حسام حسن

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري، بعد فوز سموحة على الأهلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 11.

سجل محمود حليمو الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 11، قبل أن يدرك حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 33.

بعد ذلك خطف حسام حسن هدفا قاتلا لسموحة في الثوان الأخيرة من اللقاء.

وبذلك توقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ33 نقطة من 15 لقاء، فيما رفع سموحة رصيده لـ27 في المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة على الأهلي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

4- الاتحاد السكندري في الرابع برصيد 28 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

6- بيراميدز في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

12- أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

14- وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

15- المقاولون العرب في الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

قائمة الهدافين:

تساوى حسام حسن، مهاجم سموحة مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، في صدارة هدافي الدوري، بـ9 أهداف لكل منهما، بعد هدفه في مرمى الأهلي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة الأهلي وسموحة:

1- أحمد سمير (طلائع الجيش) حسام حسن (سموحة) - المركز الأول - 9 أهداف.

2- عمر كمال (المصري) - المركز الثاني - 8 أهداف.

3- يوسف أوباما (الزمالك)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) المركز الثالث - لكل منهما 7 أهداف.

4- محمد شريف (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، وبيكلي (المقاصة)، عمرو جمال (طلائع الجيش)، ورزاق سيسيه (الاتحاد) - المركز الرابع - لكل منهم 6 أهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك)، أحمد الشيخ (غزل المحلة)، باسم مرسي (المقاصة)، مصطفى فتحي (سموحة) - المركز الخامس - لكل منهم 5 أهداف.