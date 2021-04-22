شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنان بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد.

س: ما موقف الزمالك والانتاج الحربى فى جدول الدوري ؟

ج: يتصدر الزمالك حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، متفوقًا على الأهلي صاحب الوصافة بفارق ثلاث نقاط، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

س: من يدير مباراة الزمالك والانتاج الحربى تحكيمياً ؟

ج: يدير المباراة الحكم أمين عمر، ويساعده كلًا من هاني خيري ومحمود عبد السميع، ومعهم حسين الكريمي حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة ميدو حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

س: كيف استعد كارتيرون لمواجهة الانتاج الحربى ؟

ج: استغل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وضرورة طى صفحة لقاء الأهلى والتفكير فى المواجهات المقبلة

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والانتاج الحربى ؟

ج: مباراة الزمالك والإنتاج الحربى ستكون رقم 18 فى تاريخ الناديين، وخلال الـ 17 مباراة السابقة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري منذ تأهل الانتاج للدورى الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 10 انتصارات وتسجيل 25 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز فى مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الانتاج الحربى ؟

ج: يعد التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة الإنتاج مكون من محمد أبو جبل فى حراسة ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وحمزة المثلوثى وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيري.