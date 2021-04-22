شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك بعد خسارة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي القلعة البيضاء، ببذل أقصى جهدهم للفوز على الانتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، خاصة بعد سقوط الأهلي في فخ الهزيمة خلال مباراته أمام سموحة بالأمس.

وتلقى لاعبو الزمالك خبر خسارة الأهلي من سموحة بهدفين لهدف، خلال تواجدهم داخل معسكر الفريق استعداداً للانتاج الحربي، وشدد كارتيرون على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتقليل الفارق مع الأهلي على قمة الدوري بعد خسارة المباراة الماضية أمام الفريق الأحمر بهدفين لهدف.

الزمالك يدخل مباراة اليوم، ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري التى أصبحت مهددة بعد خسارة القمة حال فوز الأهلى بمبارياته المؤجلة، والتى بدأتها بمواجهة سموحة أمس، على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربى عن تحقيق الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط حيث يتواجد بالمركز الـ 18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة وفوزه على الزمالك سيجعله يقفز أكثر من مركز دفعة واحدة.

واستغل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وضرورة طى صفحة لقاء الأهلى والتفكير فى المواجهات المقبلة.

مباراة الزمالك والإنتاج الحربى ستكون رقم 18 فى تاريخ الناديين، وخلال الـ 17 مباراة السابقة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري منذ تأهل الانتاج للدورى الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 10 انتصارات وتسجيل 25 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز فى مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.