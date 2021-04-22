شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن موعد مباراة بيراميدز ونامونجو وأسماء طاقم التحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن موعد إقامة مباراة بيراميدز أمام نظيره نامونجو التنزاني في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها يوم 28 أبريل الجاري.
وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء يوم 28 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، في آخر جولات دور المجموعات من البطولة.
وتم إسناد مهمة تحكيم اللقاء لطاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه سيدير تياما المساعد الأول، وحبيب سانو المساعد الثاني، وفينسينت كابوري الحكم الرابع.
ويراقب المباراة ريتشارد أوباري من كينيا، والمنسق العام أليكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني سولانجي تايرا من رواندا، ومساعد المنسق العام نوران إسماعيل من مصر، وراموفويل راج من موريشيوس المسئول عن النقل التليفزيوني، والدكتور محمد سلطان من مصر مسئولا عن مراقبة الأمور الطبية الخاصة بفيروس كورونا.