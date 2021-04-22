شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على خسارة القمة بخماسية الناشئين ودورى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينتظر الزمالك كثيرا للرد على الهزيمة التى تلقاها فى لقاء القمة أمام غريمه التقليدى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدورى ليرد سريعا ، حيث حقق بعدها بـ24 بطولة كرة اليد بالفوز على الأهلى 18/17 ، كما حقق النتيجة الأكبر فى مباريات الناشئين مواليد 2006 بالأمس بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بنادى الزمالك وتسيده الفريق الأبيض من بداياته حتى نهايته .

وقد عمت الفرحة أرجاء نادى الزمالك بالأمس معللين ذلك أن حالة الحزن التى فرضها لقاء القمة على الجميع كانت أحد الأسباب الرئيسية لتلك الفرحة خاصة وأن أبناء ميت عقبة كانوا لا ينقصهم أى لاعب بخلاف المنافس الذى كان يعانى من كثرة الغيابات بداية من حارس مرماه مرورا بكافة الخطوط لذا كانت صدمة قوية لدى الجماهير البيضاء .

من جانبه عبر طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريق 2006، على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في بطولة الجمهورية للناشئين.

وأكد يحيي أن الفوز بخماسية هو الأكبر في لقاءات الديربي بين الزمالك والأهلي في مرحلة الناشئين منذ فترة طويلة ، مضيفا أن هذه النتيجة هي مستحقة بعد أداء متميز طوال أحداث المباراة ، من خلال سيطرة شبه كاملة من الزمالك على مجرياتها .

وشدد رئيس قطاعات الكرة على أن الهدف القادم هو مواصلة هذا الفريق تحقيق نتائج مميزة والعودة للمسار الصحيح للمنافسة على البطولة ، مشيرا إلى أن فريق 2006 به عناصر متميزة ويوجد به الكثير من اللاعبين في منتخب مصر لهذه المواليد ، وهذا بالتأكيد نجاح لقطاع الناشئين بالنادي ، كذلك معظم هذه العناصر ستتواجد مع الفريق الأول في المستقبل القريب.

من جانبه أكد بدر حامد مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي ، أن فريق 2006 قدم مباراة رائعة من حيث الأداء والنتيجة أمام الأهلى .

وأضاف حامد أنه استطاع ومعه الجهاز الفني بقيادة أحمد كمال تحفيز اللاعبين خلال الوقت السابق ، من أجل العودة للمسار الصحيح ، بعد نتائج غير مرضية بعض الشيء في بداية المسابقة ، وقد تم اليوم بتحقيق هذه النتيجة مع أداء مميز .

وأشار مدير قطاع الناشئين الى أن هذا الفريق به مجموعة مميزة من اللاعبين هم نواة مستقبل للنادي ، مع باقي اللاعبين من الفرق الأخري بالقطاع .