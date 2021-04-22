شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحصل على موافقة ضياء السيد لتدريب الفريق وعادل مصطفى مدربا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو سيراميكا على موافقة ضياء السيد لقيادة الفريق فنيا خلفا لهيثم شعبان الذى تم توجيه الشكر له صباح اليوم على الفترة التى قضاها مع الفريق منذ أن كان مدربا عاما بدورى القسم الثانى ، ثم كرجل أول واستطاع الصعود بالفريق وأخيرا قيادة سيراميكا بالدورى حتى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر .

وقد استقر مجلس إدارة سيراميكا على اختيار ضياء السيد على أن يعاونه عادل مصطفى لاعب الأهلى الأسبق كمدرب عام ، فيما سيتم تشكيل باقى أفراد الجهاز المعاون بعد الإعلان الرسمى عن اسم المدير الفنى .

ويعقد مجلس إدارة سيراميكا فى الوقت الحالى اجتماعا طارئا لوضع الرتوش الأخيرة للجهاز الفنى الجديد للفريق ، يعقبه اجتماع مع ضياء السيد للإعداد للفترة المقبلة فى ظل طموحات مجلس الإدارة للمنافسة على المربع الذهبى فى ظل امتلاك الفريق كل مقومات النجاح .

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.

ونجح سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان في تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات أخرى والخسارة 5 مرات.