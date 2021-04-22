شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. "أوقفونى لو عاوزين" ذلة لسان محمد صبرى أبعدته عن الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

محمد صبرى نجم الزمالك السابق سرد فى العديد من التصريحات كواليس واقعة انسحاب فريقه أمام الأهلى عام 1999 وإيقافه لمدة عام بعد تلك المباراة فى ظل اتهامه بتحريض اللاعبين.

وقال صبرى فى أحد التصريحات التليفزيونية إنه لا يمكن للاعب أن يحرض على الانسحاب، فاروق جعفر قال لن أكمل المباراة، ونحن دخلنا غرفة خلع الملابس لننتظر قرار الإدارة، لكن فاروق جعفر قال لن نكمل اللقاء، لكنه قام بإبلاغ الإدارة بقراره بعدم استكمال اللقاء حال اتخاذ قرار باستكماله تجنبا للمشاكل.

وعندما فتح اتحاد الكرة تحقيقا مع صبرى والمدرب فاروق جعفر، قال صبرى للمسئولين أوقفونى لو عاوزين، حتى تم إيقافه بالفعل بعد تحقيق استمر 5 ساعات.