شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل أحمد كشرى تقديم الهدايا للأهلى فى مواجهة الزمالك والإنتاج الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد الأهلى والسلام لمتابعة مباراة فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة لن يتابعها عشاق القلعة البيضاء وكتيبة الانتاج الحربى وحدهم، بل ستجذب انتباه أنصار النادى الأهلى أيضاً، لاسيما بعد خسارة المارد الاحمر أمس من سموحة بهدفين مقابل هدف.

عشاق الأهلى يمنون النفس أن ينجح أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى فى تعطيل قطار الزمالك مجدداً عن طريق الخروج بنتيجة إيجابية أمامه فى مباراة الليلة ، على نفس الطريقة التى فعلها الموسم الماضى فى أول مباراة يديرها فنياً أمام الزمالك حينما قاد أسوان للفوز على الفارس الابيض بهدف دون رد ليعلن تتويج المارد الاحمر ناديه السابق بطلا للدوري الممتاز بشكل رسمى.

ففى 18 سبتمبر 2020 نجح نادى أسوان فى الفوز على نادي الزمالك (لأول مرة في تاريخه) بهدف نظيف أحرزه اللاعب إبراهيم جلال برأسية رائعة، فى الدقيقة 46، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة ، وبهذه النتيجة توج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه.

وتوقف رصيد الزمالك عند 52 نقطة (بخصم 3 نقاط) ليبتعد عن صدارة الأهلي بفارق 20 نقطة، مع تبقي 18 نقطة متاحة فقط للزمالك في الجولات الست الأخيرة.

وكانت هذه المباراة هي الانطلاقة الأولى لفريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون وتعاقده مع نادي الاتفاق السعودي وقتها .

وبعد نجاحه فى إنقاذ أسوان من الهبوط وبقاؤه بين الكبار فى الممتاز يعود أحمد كشرى لتكرار نفس المهمة ولكن مع الانتاج الحربى الذى يقبع فى المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 30 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكهم 8 أهداف ومازال لديه ثلاثة لقاءات مؤجلة.

وخسر الزمالك من الاهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز فى أخر ظهور له بالمسابقة فيما تعادل الانتاج الحربى مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى أخر ظهور له.

خسارة الأهلى من سموحة بهدفين مقابل هدف جمدت رصيد المارد الاحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة فيما يتبقى للفارس الأبيض 3 مباريات ، وفى حالة فوز الاهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وفى حالة فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الاحمر فى الصدارة بفارق ثلاثة نقاط فقط عن الفارس الابيض ولايزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل لذا تمنى جماهير الاهلى الليلة النفس بتعثر جديد للزمالك يعيد الاوضاع كما كانت سابقاً قبل خسارة سموحة.