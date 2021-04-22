شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يخاطب أذربيجان وكازاخستان لتجهيز ثنائى طوكيو للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن مخاطبة اتحادي أذربيجان وكازاخستان لخوض الثنائى عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو معسكر مغلق فى أى من الدولتين خلال شهر يونيو المقبل استعدادا للدورة الأولمبية.

وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد بصدد الإنتهاء من الحصول على تأشيرة سفر الثنائى لبطولة ليتوانيا الدولية المحدد لها الفترة من 12 إلى 16 مايو المقبل بعدما حرمت التأشيرة عرابى من بطولة أوكرانيا التى كام مقرر لها أبريل الجارى.

حيث نجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال غنيم ، إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا فى هذا الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج خاص للاعب خلال المرحلة المقبلة للإعداد إلى الدورة الأولمبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت اللجنة إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التى بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة فى العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.