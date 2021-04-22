شكرا لقرائتكم خبر عن هدف + 90.. رأسية محمد ناجى جدو تمنح الأهلى لقب السوبر أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف محمد ناجى جدو لاعب الأهلى السابق فى شباك نادى إنبى فى الوقت القاتل، والذى منح الأهلى كأس السوبر للمرة السابعة فى تاريخه عام 2012.

وفي الدقيقة 66 أحرز عبد الله السعيد هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء بعدما تصدى لها ببراعة عبد المنصف على مرتين لترتد ويكملها السعيد في الشباك، والتي تحصل عليها سيد معوض بعدما منع "مانو"، مدافع إنبي، الكرة بيديه داخل منطقة الجزاء، والذي طرد على أثرها "مانو" ليكمل الفريق البترولي مباراته بعشرة لاعبين.

وأحرز محمد شعبان هدف التعادل في الدقيقة 77 مستغلا خطأ فادحًا من شريف إكرامي، حارس الأهلي، الذي حاول التصدي لتصويبة شعبان من الجهة اليسرى إثر ركلة حرة لكنها مرت من أمامه إلى الشباك الحمراء.

وفي الدقيقة 90 أحرز جدو هدفا قاتلا للأهلي عقب تمريرة حريرية من محمد بركات من الجهة اليمنى ارتقى لها جدو من أعلى نقطة وسددها في شباك عبد المنصف.

وشهدت الدقيقة 57 هدفا ملغيا للأهلي بداعي التسلل أحرزه محمد ناجي جدو عقب تلقيه طولية من ركلة حرة مباشرة قابلها برأسه في شباك عبد النصف.