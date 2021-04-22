شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة إسلام الشهابى من تدريب منتخب الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إسلام الشهابى البطل الأولمبى السابق ومدرب منتخب الجودو، باستقالته من منصبه كمدرب عام فى المنتخب، إلى مجلس إدارة الاتحاد قبل شهور قليلة على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه، وافق المجلس على استقالة الشهابى على أن يتم حسم اسناد المهمة إلى مدرب آخر أو الإكتفاء بالمدرب الأوزبكستانى أدهم جمالوف الذى تم التعاقد معه الشهر الماضى.

وجاءت استقالة الشهابى بعد مطالبته بتولى تدريب لاعبى المنتخب المتأهلين إلى طوكيو بعيدا عن المدرب الأجنبى وهو ما رفضه مجلس إدارة اتحاد الجودو.

ورفض اتحاد الجودو استقلال الشهابى بالمتأهلين لطوكيو بعيدا عن جمالوف، خاصة وأنه تم التعاقد مع المدرب الأجنبى لتأهيل اللاعبين واعدادهم بصورة جيدة لطوكيو على ان تنتهي مهمته بعد انتهاء الدورة الأولمبية.

ويعسكر منتخب الجودو بالمركز الأولمبى تحت قيادة المدرب أدهم جمالوف استعدادا للسفر إلى كازان للمشاركة فى بطولة الجراند سلام وبطولة العالم بالمجر و كذلك البطولة الافريقية