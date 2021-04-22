شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: موسيمانى لم يكتسب خبرة النجاة من الهزة التى تعقب المباريات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لم يكتسب خبرة التعامل مع الهزات التى تعقب المباريات الكبرى ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الأهلى خسر من سموحة لأن موسيمانى لم يكتسب خبرة التعامل مع الهزة التى تعقب المباريات الكبرى، واضح أنه مجهزش لاعبيه جيداً للمباراة".

ويضيف أيمن يونس:" حقيقى المباراة كانت جميلة وفريق سموحة ومدربه أحمد سامى عرف يستغل قدراته جيداً للخروج بنقاط المباراة الثلاث ، كما أنه يملك حارس مرمى كبير وموهوب اسمه الهانى سليمان والذى حدثت له طفرة هائلة فى مستواه بعد قدوم أحمد ناجى مدرباً له".

وأهدر الأهلى فرصة اقتناص صدارة الدورى العام مبكرًا بعدما تلقى أولى هزائمه فى المسابقة على يد سموحة، ليكتفى بالبقاء فى وصافة جدول الترتيب، حيث خسر الأحمر بهدفين لهدف أمام النادى السكندرى فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى والسلام مساء أمس الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري العام، وتعد هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، الذى تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.

خسارة الأهلى من سموحة جمدت رصيد المارد الأحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة فيما يتبقى للفارس الأبيض 3 مباريات، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.