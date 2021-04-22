شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتبرع بمكافأة الفوز على الأهلى لعمال غرف ملابس سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى حسام حسن هداف سموحة وصاحب هدف الفوز على الأهلى بهدفين لهدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر للدورى والتى أقيمت على استاد السلام منذ ساعات بتوزيع مكافأة الفوزالمقررة له على عمال غرف الملابس عقب توديعه لهم والرحيل بشكل رسمى من سموحه إلى أهلى طرابلس بشكل رسمى بعد إنتهاء مباراة الأمس.

كان حسام حسن قد نجح فى خطف هدف الفوز لفريقه أمام الأهلى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من خطأ فادح لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر ، ليحقق سموحه الفوز رافعا رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الخامس وبفارق نقطتين فقط عن المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثالث .

من جهته منح أحمد سامى المدير الفنى لسموحه اللاعبين راحه 48 ويعود الفريق لتدريباته فى العاشرة مساء للإستعداد لديربى الإسكندرية أمام الإتحاد السكندرى المقرر له فى الأول من مايو المقبل على استاد الإسكندرية.