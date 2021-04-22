شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتبرع بمكافأة الفوز على الأهلى لعمال غرف ملابس سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصى حسام حسن هداف سموحة وصاحب هدف الفوز على الأهلى بهدفين لهدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر للدورى والتى أقيمت على استاد السلام منذ ساعات بتوزيع مكافأة الفوزالمقررة له على عمال غرف الملابس عقب توديعه لهم والرحيل بشكل رسمى من سموحه إلى أهلى طرابلس بشكل رسمى بعد إنتهاء مباراة الأمس.
كان حسام حسن قد نجح فى خطف هدف الفوز لفريقه أمام الأهلى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من خطأ فادح لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر ، ليحقق سموحه الفوز رافعا رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الخامس وبفارق نقطتين فقط عن المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثالث .
وأهدر الأهلى فرصة اقتناص صدارة الدورى العام مبكرًا بعدما تلقى أولى هزائمه فى المسابقة على يد سموحة، ليكتفى بالبقاء فى وصافة جدول الترتيب، وتعد هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، الذى تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.
خسارة الأهلى من سموحة جمدت رصيد المارد الأحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة فيما يتبقى للفارس الأبيض 3 مباريات، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.