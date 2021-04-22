شوقي غريب يتحدث عن رد ليفربول بشأن صلاح.. والاسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، إن اتحاد الكرة أرسل خطابًا رسميًا لمسئولي ليفربول أمس الأربعاء بشأن انضمام النجم المصري محمد صلاح لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو المقبل.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس :"خاطبنا إدارة ليفربول في المرة الأولى عقب مباراة جزر القمر وكان الرد معرفة بعض المعلومات وانتظرنا حتى الإعلان عن نتائج قرعة المجموعات وأرسلنا خطاب جديد لإدارة ليفربول".

وتابع :"الخطاب أرسلناه أمس وكان به بعض المعلومات مثل مواعيد المباريات أماكن التدريبات والفندق ونحن الآن في انتظار رد إدارة ليفربول".

وكشف شوقي غريب خلال تصريحاته :"هناك 14 لاعبًا فوق السن مرشح للانضمام للمنتخب المصري الأوليمبي من بينهم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد النني".

وواصل :"كان من بين الاسماء محمود حسن تريزيجيه قبل الإصابة، وكان هناك تواصل مستمر مع اللاعب".

وأنهى :"قائمة المنتخب المصري سيكون مكونة من 22 لاعبًا من بينهم أربعة لاعبين من الممكن أن يتم الاستعانة بهم في حال حدوث إصابة لأي لاعب".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو مع كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.