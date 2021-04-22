منافس مصر الأوليمبي.. مدرب أستراليا: مواجهة صلاح وراموس لحظة فارقة للاعبينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تحدث جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي، عن قرعة منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو والتي شهدت تواجده بلاد "الكانجرو" مع كل من منتخبات مصر والأرجنتين وإسبانيا.

مدرب أستراليا قال في تصريحات عبر صحيفة "The Age" الأسترالية :"آمل أن تستدعي الأرجنتين ليونيل ميسي، كما هو الحال مع المنتخب المصري أتمنى استدعاء محمد صلاح أيضًا".

وتابع :"أتمنى أن يحدث ذلك من أجل تحفيز لاعبينا قبل هذه المباريات".

ورد مدرب أستراليا حول إمكانية سيرجيو راموس قائد إسبانيا بالإضافة إلى نجمي الأرجنتين ليونيل ميسي ومنتخب مصر محمد صلاح :"هذه اللحظة ستكون فارقة في مسيرة لاعبينا".

وأنهى :"علينا الاستعداد الصحيح واختيار أفضل اللاعبين لتمثيل المنتخب الأوليمبي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة إدارة ليفربول من أجل استدعاء محمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة بحسب ما جاء على لسان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي.

جدير بالذكر أن قرعة أولمبياد طوكيو أسفرت عن تواجد مصر في مجموعة نارية من خلال مواجهة الثلاثي إسبانيا والأرجنتين وأستراليا

ومن المقرر أن تواجه مصر في المباراة الأولى ضد المنتخب الإسباني ثم الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.