الأولمبية الدولية تعلن موعد المنافسات الافتراضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية اليوم الخميس إطلاق أول فاعلية رياضية افتراضية تابعة لها بشكل رسمي.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن سلسلة المنافسات الأولمبية الافتراضية ستقام خلال الفترة من 13مايو إلى 23 يونيو قبل أولمبياد طوكيو، وتتضمن مجهود افتراضي جسدي وغير جسدي في خمس رياضات هي البيسبول والدراجات وسباقات السيارات والتجديف والشراع.

وعارضت اللجنة الأولمبية الدولية في السابق الألعاب الافتراضية لكنها تأمل الوصول الآن لقطاع أكبر من الشباب وأن تعتمد بشكل أكبر على التقنية الرقمية.

ومن المقرر أن يتم بث سلسلة المنافسات الجديدة عبر القناة الأولمبية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "السلسلة الأولمبية الافتراضية ، هي تجربة أولمبية رقمية جديدة واستثنائية تهدف إلى زيادة الترابط المباشر مع مشاهدين جدد في عالم الألعاب الافتراضية".