قائد مانشستر سيتي: كرة القدم انتصرت على السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراي:

أعرب البرازيلي فرناندينيو قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن كرة القدم خرجت منتصرة عقب فشل إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي هو الأول من بين الأندية الـ12 المؤسسة، الذي يعلن انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي أمس الأول الثلاثاء ، قبل أن تتوالى الاعتذارات عن الاستمرار في البطولة ليبقى مصير البطولة في حالة يرثى لها.

وبحلول مساء الأربعاء تبقت فقط أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، في البطولة وأعلن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي أن فكرة البطولة باتت "غير عملية" بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقال فرناندينيو لشبكة "سكاي سبورتس" ، "الأمر كان بمثابة جنون، يوم الاثنين تم الإعلان عن دوري السوبر، فوجئنا بعض الشيء".

وأضاف "لم نتوقع ذلك لكن في النهاية فإن الشيء الأنسب كان إتباع المنطق".

وأشار اللاعب البرازيلي "أعتقد أن كل من يحب كرة القدم لم يساند دوري السوبر بما في ذلك اللاعبين في فريقنا".

وختم بالقول "سعداء بعودة الأمور إلى طبيعتها وكل من يحب كرة القدم بات يتحلى بالهدوء".