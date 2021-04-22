"مطالبة بالرحيل".. احتجاجات في مانشستر ومدريد ضد إقامة بطولة السوبر ليج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مدينة مانشستر الإنجليزية، صباح اليوم الخميس، احتجاجات من جانب جماهير مانشستر يونايتد على خلفية فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن قيام بعض من جماهير مانشستر يونايتد بالاحتجاج في المجمع التدريبي للفريق في "كارينجتون".

وطالب المحتجون ملاك النادي الأمريكيين بالرحيل وبيع النادي في الفترة المقبلة على الرغم من الاعتذار الذي تقدم به ملاك النادي لجماهير "الشياطين الحمر".

وقام المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير ومعه كل من مايكل كاريك ودارين فليتشر بالإضافة إلى نيمانيا ماتيتش بالحديث مع الجماهير الغاضبة والذين قاموا بإغلاق الملعب التدريبي.

وشهدت الفترة الماضية أزمة على مستوى الإدارة داخل قلعة مانشستر يونايتد كان على إثرها تقديم المدير التنفيذي للنادي إد وودوارد باستقالته من منصبه بعد ردود الفعل الغاضبة من الجماهير بعد قرار المشاركة في بطولة "سوبر ليج".

المشهد لم يختلف كثيرًا في العاصمة الإسبانية "مدريد" بعدما قام عدد من مشجعي ريال مدريد أيضًا بالوقوف أمام ملعب "سنتياجو برنابيو" الخاص بالفريق الملكي للاحتجاج أيضًا على فكرة الانضمام للبطولة.

وكانت الأزمة اشتعلت في الساعات الأخيرة من يوم الأحد الماضي على خلفية قرار 12 ناديًا الانسحاب من المشاركة في البطولات الأوروبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل المشاركة في بطولة "سوبر ليج".

ويأتي الأندية الـ12 كالتالي: (ليفربول - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي - آرسنال - توتنهام هوتسبير - تشيلسي من إنجلترا - ميلان - إنتر ميلان - يوفنتوس من إيطاليا - ريال مدريد - برشلونة - أتلتيكو مدريد من إسبانيا).

ووجدت هذه الفكرة غضبًا بداية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى جانب الحكومة البريطانية الأمر الذي جعل الأندية الإنجليزية الستة تقرر الانسحاب إلى جاتب إعلان نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي الانسحاب أيضًا.