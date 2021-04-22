الامارات | بالفيديو.. لقطة رونالدو تثير غضب جماهير يوفنتوس وتذكرهم بـ"وداع الأبطال"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لقطة رونالدو تثير غضب جماهير يوفنتوس وتذكرهم بـ"وداع الأبطال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت لقطة من مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مشاركته في حائط الصد أمام ركلة حرة مباشرة لفريق بارما خلال مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي أمس في غضب كبير لجماهير يوفنتوس على النجم البرتغالي، خاصة وأنها تذكرهم بما حصل من اللاعب نفسه في مباراة العودة ضمن ثمن نهائي أبطال أوروبا، والتي ودع فيها يوفنتوس على يد بورتو البرتغالي.

وبدأ المشهد حين احتسبت ركلة حرة مباشرة لصالح بارما في الدقيقة 25، فانبرى لها غاستن بروغمان، وكان رونالدو من ضمن حائط الصد، لكنه الوحيد الذي لم يقفز لمواجهة التسديدة، بل أدار ظهره لها، فمرت الكرة من فوقه، ودخلت شباك اليوفي.

وكان هذا هدف التقدم لبارما، قبل أن يعيد ألكس ساندرو ودي ليخت الامور إلى نصابها ويفوز اليوفي 3-1. وقال موقع "توك سبور" إن اللقطة أثارت غضب العديد من مشجعي يوفنتوس، خاصة وأنها مشابهة لما حصل من اللاعب نفسه حين لم يقفز لكرة بورتو التي سكنت شباك يوفنتوس وتسببت في إقصاء الفريق من دوري الأبطال.

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