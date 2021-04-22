شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب إدارة الإسماعيلى بصرف مكافأة الفوز على المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى اطار الرغبه نحو عودة الفريق للطريق الصحيح طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من عماد سليمان المشرف على الكرة بناديه بضرورة مخاطبة مجلس الإدارة بسرعة صرف مكافأة الفوز على المصرى البورسعيدى للاعبين لتحفيزهم قبل عودة مباريات الدوري،

ياتى ذلك ، فى الوقت الذى ، وفرض عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في الإسكندرية والذى انطلق أمس ويتخلله وديتين أمام فريقي فاركو وسموحة.

وياتى هذا القرار بالاتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة ايهاب جلال بهدف فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من المعسكر المغلق، وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بمواجهة الإنتاج الحربى فى الأسبوع التاسع عشر في مايو المقبل، وكان الفريق للمدينة الساحلية تمهيدا لبدء معسكره.