شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يفرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى لاعبى الفريق الأحمر، بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية عقب الخسارة من سموحة، مساء أمس الأربعاء بنتيجة 1-2، خلال المباراة التى جرت بينهما على استاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ياتى ذلك من اجل فرض مزيد من التركيز للاعبين قبل مواجهة انبي يوم السب المقبل

وخسر الاهلي بالامس امام سموحة بهدجفين مقابل هدف فى الوقت القاتل ، بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة فى المركز الثانى من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف الزمالك "المتصدر"، قبل مواجهته اليوم امام الانتاج الحربي والذى خاض 15 لقاء، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 27 نقطة فى المركز الخامس.