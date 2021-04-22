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الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة خلال ساعات

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب لاعبي الفريق الكروي الاول بنادى الزمالك و الجهاز الفنى ، صرف مستجقات المتاخرة خلال اسلاعات القليلة المقبلة وفقا للاتفاق السابق مع اللاعبين رغم خسارة مباراة القمة بهدفين لهدف التى اقيمت يوم الاحد الماضي فى المباراة المؤجلة بين الأهلي و الززمتلك من الجولة الرابعه لبطولة الدورى الممتاز

وخسر الزمالك من الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وفى الوقت نفسه سيتم صرف جزء من مستحقات لاعبي فريق كرة اليد الفائز بلقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 17/18 فى اللقاء الفاصل لتحديد بطل الدورى

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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