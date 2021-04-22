شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن قائمة مواجهة خيتافي بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندى رونالدو كومان المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني قائمة لاعيبه، استعدادا لمواجهة خيتافي على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

يدخل فريق برشلونة المباراة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، فيما يأتي خيتافي بالمركز الـ 15 برصيد 31 نقطة، ويخوض البارسا مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد التتويج الأخير بلقب كأس ملك إسبانيا، علي حساب أتلتيك بيلباو.

وكان برشلونة قد تغلب على أتلتيك بيلباو 4-0 في نهائي كأس ملك إسبانيا، الأحد الماضي، ليتوج باللقب الـ 31 في تاريخ من المسابقة المحلية.

واستدعى كومان 23 لاعباً. تتكون القائمة من تير شتيجن ، و ديست ، و بيكيه ، و رونالد أراخو ، و سيرجي ، و جريزمان ، و ميراليم بيانيتش ، و ميسي ، و ريكارد بويج ، و لينجلت ، و بيدري ، و فرانسيسكو ترينكاو ، و جوردي البا ، و ماتيوس فرنانديز ، و سيرجي روبروت ، و دى يونج ، و أوميتي ، جونيور ، إيناكي بينيا ، إليكس موريبا ، مينجويزا ، كونراد وأرناو تيناس.