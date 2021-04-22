شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تسويق «طاهر والشحات» والتعاقد مع نجم سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من إدارة النادي تسويق الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن المدير الفني للفريق الأحمر طلب التعاقد مع لويس ميكسويني، لاعب فريق سيمبا التنزاني، من أجل تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن موسيماني مقتنع باللاعب للغاية منذ أن كان يدربه في فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وأحرز ميكسويني، 3 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف منهم في شباك الأهلي بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، ويرغب موسيماني في التعاقد مع اللاعب بعد تراجع مستوي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات خلال الفترة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مباراة وحيدة، كأقل فريق في الدوري الممتاز بالاشتراك مع سموحة، فيما سجل المارد الأحمر 26 هدفا كأقوى هجوم في المسابقة، واستقبل 8 أهداف كأقوى دفاع بالاشتراك مع الزمالك صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة.