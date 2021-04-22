شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة معلول وأجايى لتدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الثنائى التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى للمشاركة فى التدريبات الجماعية مطلع مايو المقبل، عقب تعافيهما من الإصابة التى ألمت بهما فى العضلة الخلفية، بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية الكاملة قبل الدفع بهما فى المباريات، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلي.

وأكد مصدر داخل الأهلى ، أن معلول وأجايى سيكونان جاهزان للمشاركة فى المباريات بدءا من أول مايو بعدما قطعا شوطا كبيرا فى برنامجهما التأهيلي، حيث بدأ معلول مرحلة الجرى حول الملعب، ومن ثم تدريبات الكرة وينتظر المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، فيما يواصل أجايى التأهيل من إصابته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وطلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى من أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تقرير عن حالة اللاعبان وأخر أخبار البرنامج التأهيلى الذى يخضعان له فى الوقت الراهن .

وغاب على معلول عن الأهلى منذ الإصابة فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضى، بينما يغيب أجايى منذ الإصابة فى مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.