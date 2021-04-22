شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بين جماهير الأهلي حول تحميل محمد الشناوي مسؤولية خسارة الفريق من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت جماهير الأهلي ليلة حزينة بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين مقابل هدف واحد فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع 11 من عمر الدوري الممتاز بعد خطأ فاح من الحارس محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من اللقاء.



وخرج محمد الشناوي من مرماه فى الوقت القاتل ليفاجئه حسام حسن مهاجم سموحة بتسديدة مباغتة من نصف الملعب لم يتمكن حارس الأهلي من اللحاق بها واكتفى بمشاهدة الكرة وهى تعانق الشباك .

وحمل عدد من جماهير النادي الاهلي محمد الشناوي مسؤولية خسارة المباراة أمام سموحة لتعمده الخروج دائماً من مرماه بسبب وبدون سبب خاصة أن الفريق لم يكن يحتاج لخروجه من مرماه فى الكرة التى تسبب الشناوي فى دخولها مرمى الأهلي .

على الجانب الآخر رفض جزء من جمهور الاهلي تحميل المسؤولية الخاصة بخسارة المباراة لحارس المرمى محمد الشناوي مؤكدين أن الأخطاء جزء من عالم كرة القدم وخسارة المبارة جاءت بسبب رعونة الفريق فى تسجيل أهداف أخرى لتحقيق الفوز .



كانبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام سموحة، وتميزت المباراة بالقوة، ولم يكن الفريق موفقًا، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

وأوضح موسيماني أن الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباريات الماضية، وفقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي المباراة مبكرًا في الكرة التي لاحت لأفشة، خاصة أن سموحة كان يلعب على الكرات المرتدة.

وأوضح أن الأهلي يتقبل الهزيمة في ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أنه تأكد قبل المباراة من جاهزية الشناوي الذي أكد قدرته على خوض اللقاء، خاصة أنه الحارس الذي شارك بشكل أساسي في الفترة الماضية. وأضاف: «نعاني بسبب ضغط المباريات، ولكنه الأمر الواقع الذي نعيشه ولا نملك شيئًا حياله». واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «لن أتحدث عن الإصابات اليوم لكي لا تكون مبررًا للخسارة.. فقد سبق لنا الفوز على الزمالك رغم وجود إصابات».



كان طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن مشاركة محمد الشناوي أساسيًا أمام سموحة كانت منطقية، خاصة وأنه لم يغب عن الفريق سوى مباراة واحدة، بينما جاهزيته من عدمها ترجع للجهاز الفني لفريقه بقيادة موسيماني.

وتابع سليمان، أن الشناوي اعتاد الخروج على مرماه للعب الكرات الطولية في المباريات التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة، واستطاع أن يساعد فريقه بالأهداف من خلالها، إلا أن هذه المرة لم يتوقع أن يستخلص حسام حسن الكرة من أكرم توفيق، وهو ما أخر عودته لمرماه لطمأنته على عدم فقدان زملائه الكرة.

وأضاف مدرب الأهلي السابق، أن الشناوي يُسأل على نسبة من الهدف، ولا يتحمل الخطأ وحده، موضحًا أن علي لطفي وحراس الأهلي بشكل عام مميزين للغاية.



فيما انتقد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد المباراة

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية إن الشناوي أخطأ في كرة الهدف الثاني لسموحة وتمركزه لم يكن صحيحًا.

وتابع أنه لم يكن يؤيد الدفع بمحمد الشناوي بصفة أساسية أمام سموحة، خصوصا أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا وكان يحصل على مضادات حيوية الأيام الماضية، موجهًا اللوم إلى الجهاز الفني للأهلي لأنه تعجل في الدفع بالحارس الدولي .

وأكد أحمد ناجي أنه كان يفضل الدفع بالحارس علي لطفي حيث كان يستحق الحصول على الفرصة بعد تألقه أمام الزمالك.



وحقق الفريق الكروي لنادي سموحة فوزا غاليا على الأهلي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع الـ 11 من عمر الدوري الممتاز بخطأ فادح وقع فيه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من اللقاء.

وبهذه النتيجة مني الأهلي بالهزيمة الأولى في الدوري، وتوقف رصيده عند الدقيقة 30، ويصعد سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة متساويا مع بيراميدز في الرصيد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل حسام حسن هدفاً رائعاً من وسط ملعب الأهلي بعدما استغل خروج محمد الشناوي من مرماه ولعب الكرة من لمسة واحدة لتسكن شباك الشناوي الذي فشل في التصدى لها.