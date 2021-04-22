شكرا لقرائتكم خبر عن «عمر» حكمًا لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي .. و«بسيوني» لوداي دجلة والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس 22-4-2021 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

في التاسعة والنصف مساءا، على استاد السلام، يديرها أمين عمر ويعاونه هاني خيري ومحمود عبدالسميع، وحسين الكريمي حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد سلامة ويساعده عاطف حسين.

يسعى الزمالك لتصحيح الأوضاع مرة أخرى بعد صدمة خسارة القمة الأخيرة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاط فقط.

وووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على إجراء تعديلات في التشكيلة بعدما أظهرت مباراة القمة وجود سلبيات في أداء الفريق ما دفعه لإعادة بعض العناصر التي غابت مؤخرا وإبعاد عدد آخر عن المشاركة أملا في تحسين الأداء وتحقيق الفوز الذي يعيد التوازن للفريق من جديد.

على الجانب الآخر، يدخل الإنتاج الحربى الذي يقوده أحمد كشرى، المدير الفنى، اللقاء وسط ظروف صعبة حيث الفريق في المركز الأخير في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، ويسعى لتقديم عرض قوى أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك رغم إدراكه صعوبة المواجهة.

واطمأن كشرى على جاهزية لاعبيه خلال المران الأخير أمس والذى شهد مراجعة الخطة التي استقر عليها المدير الفنى بجانب شرح للمهام المكلف بها كل لاعب من العناصر التي اختارها لمباراة الزمالك.

مباراة المقاولون العرب ضد وادي دجلة

في التاسعة والنصف مساءا، على استاد المقاولون العرب، يديرها محمود بسيوني، ويعاونه سيد حسن ومحمد فاروق، وطارق عبدالسلام حكما رابعا، وحكم الفيديو خالد الغندور ويساعده أحمد عبدالله.

وتلقى المقاولون العرب هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندرى في آخر مواجهة له بالدورى بنتيجة 4-2، ويطمح في تحقيق الفوز ليبتعد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الـ15 في جدول مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 15 نقطة.

وخاض المقاولون 17 مباراة، فاز في 4، وتعادل في 3، تلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخرى.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق وادى دجلة إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يحتل الغزلان المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 7 وخسر في 8 لقاءات أخرى، حيث يسعى لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز.