شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يبقي على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دورتموند (ألمانيا) - (رويترز)

هز كل من ماركو رويس ورفائيل جيريرو الشباك، ليقودا بروسيا دورتموند للفوز على ضيفه أونيون برلين 2-صفر الأربعاء، ليبقي على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وحصل صاحب الضيافة على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد سقوط رويس في المنطقة ورغم أن الحارس أنقذ الركلة التي سددها إرلينج هالاند تابع رويس الكرة في الشباك في الدقيقة 27. وكاد قائد دورتموند أن يصنع هدفاً ثانياً بعد أن لعب الكرة إلى جيوفاني رينا، لكن اللاعب الأمريكي أهدر الفرصة.

لكن جيريرو لم يفرط في فرصته قبل دقيقتين من النهاية، لينهي هجمة مرتدة سريعة في الشباك، ليحصل دورتموند على النقاط الثلاث. وسدد أونيون، الذي تصدى حارسه للعديد من الفرص الخطيرة، في إطار المرمى مرتين من بينها ركلة حرة سددها ماكس كروزه في الدقيقة 66.

ورفع دورتموند رصيده إلى 52 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن إينتراخت فرانكفورت الرابع، حيث يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز لدور المجموعات في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وشدد فولفسبورج، الذي سيواجه دورتموند يوم السبت، قبضته على المركز الثالث بفوزه 3-1 على مضيفه شتوتجارت، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، متقدماً بنقطة على إينتراخت وبخمس على دورتموند.