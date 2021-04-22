الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يخطف فوزاً مهماً من سيكسرز

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لوس انجليس : سجّل كريس بول 28 نقطة ليقود فريقه فينيكس صنز للفوز 116 113 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بعدما أبت كرة جويل إمبيد الأخيرة الدخول في السلة باللحظات الأخيرة.

واحتاج صنر إلى كل نقاط بول وتمريراته الثمانية، بما في ذلك رمياته الحرة الأخيرة، لأن تسديدة إمبيد بيد واحدة من قبل منتصف الملعب، ارتطمت باللوح الخلفي ثم ارتدت من حافتي السلة الأمامية والخلفية قبل أن تسقط بعيداً مع انتهاء الوقت.

وأضاف ديفين بوكر 19 نقطة، ليصبح مع بول أفضل مدافعين في الدوري الأميركي الموسم الحالي، ما يمنح صنز المزيج الصحيح من الشباب والخبرة.

وتحسن أداء فينيكس الموسم الحالي مع 42 انتصاراً و16 خسارة، وبات يحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها سيكسرز مباريات متتالية على أرضه هذا الموسم، لكن ذلك لم يكن مفاجئاً مع فقداته لثلاثة من لاعبيه الأساسيين كبن سايمنز (مرض)، توبياس هاريس (إصابة بالركبة)، وسيث كاري (إصابة بالورك).

من ناحية أخرى، يعد فريق صنز أفضل فريق ضيف في الدوري هذا الموسم، مع فوزه في ست من آخر سبع مباريات له خارج أرضه.

وسجل كل من ميكال بريدجز 18 نقطة، وكاميرون جونسون 15 نقطة، ودي أندري أيتون 10 نقاط لصنز، فيما قاد إمبيد سيكسرز برصيد 38 نقطة و17 كرة مرتدة.

وعاونه داني غرين بـ18 نقطة، فيما أضاف تايريز ماكسي 14 نقطة والتركي فرقان قرقماز 12 نقطة، إضافة إلى 11 نقطة من جورج هيل.

منحت ثلاثية بوكر التقدم لصنز 109 101 قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لكن ثلاثية قرقماز قبل ثانيتين من النهاية قلصت الفارق إلى نقطتين.

وسجل بول واحدة من رميتين حرتين قبل 0,8 ثانية من النهاية ليتقدم فينيكس 116 113. ولم تسعف محاولة إمبيد الأخيرة سيكسرز لدرء الخسارة.

وفي مباراة أخرى، سجل باسكال سياكام 27 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليتفوق تورونتو رابتورز على بروكلين نتس 114 103، ويحقق فوزه الرابع على التوالي.