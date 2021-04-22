للمباراة الثالثة.. استبعاد مصطفى محمد عن مواجهة أنطاليا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة أنطاليا سبور والمقرر لها السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ37 من منافسات الدوري التركي.

وشهدت قائمة جالاتا سراي مواصلة غياب المحترف المصري مصطفى محمد بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) الأمر الذي جعله يغيب عن آخر مباراتين.

وكان مصطفى محمد تعرض للإصابة بفيروس كورونا بحسب ما جاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قبل أن يقوم اللاعب بحذف التغريدة.

ويعتبر آخر ظهور لمصطفى محمد مع فريقه الحالي جالاتا سراي كان أمام فاتح كاراجومروك والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن حسابات الأسبوع الـ34.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع امتلاك الفريق التركي بند شراء اللاعب بصورة نهائية.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد استطاع تسجيل ستة أهداف حتى الآن مع جالاتا سراي في 11 مباراة سواء في بطولتي الدوري أو الكأس.