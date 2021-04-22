استبعاد مدينة إسبانية من استضافة مباريات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد مدينة بلباو الإسبانية من استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الصيف المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان رسمي أن يويفا أبلغهم بأن المباريات الأربع ، من بينها ثلاث مباريات لمنتخب إسبانيا في دور المجموعات أمام بولندا والسويد وسلوفاكيا، لن تقام على ملعب سان ماميس.

وأعلن يويفا في وقت سابق أنه تم تثبيت تسع مدن بشكل رسمي لاستضافة البطولة دون توضيح موقف بلباو ودبلن وميونخ، في ظل رغبة الاتحاد القاري في حضور الجماهير للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا، علما بأن القرار النهائي في هذا الصدد من المتوقع صدوره غدا الجمعة.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان أن يويفا اتخذ القرار من طرف واحد وأن المدينة الإسبانية تدرس كيفية الحصول على تعويضات مالية.

وحتى الآن تم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة مدن أمستردام وكوبنهاجن وباكو وسان بطرسبرج وبوخارست وبودابست وجلاسجو ولندن وروما ، فعاليات يورو 2020 خلال الفترة من 11 يونيو و11 يوليو بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب الجائحة.